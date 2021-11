Musikpreise : Olivia Rodrigo ist Favoritin bei den American Music Awards

Olivia Rodrigo hat sieben Nominierungen bekommen. Foto: Charles Sykes/Invision via AP/dpa

Los Angeles Olivia Rodrigo ist einer der Shootingstars des Jahres und erstmals bei den American Music Awards dabei. Die Chancen auf eine Auszeichnung sind ziemlich gut.

Die 18-Jährige Newcomerin Olivia Rodrigo („Drivers License“) geht am Sonntagabend (Ortszeit L.A.; MEZ 02.00) mit sieben Nominierungen als Favoritin ins Rennen um die American Music Awards.

Rodrigo kann bei der Verleihung in Los Angeles unter anderem auf Preise für das beste Album („Sour“) und als bester neuer Künstler hoffen. In der Hauptkategorie Künstler des Jahres sind neben ihr noch die koreanische Pop-Band BTS, der kanadische Rapper Drake (35, „Certified Lover Boy“), sein Landsmann The Weeknd (31, „Blinding Lights“) und Pop-Sängerin Taylor Swift (31, „Red“) nominiert.