(red) Das Open-Air-Kino der Trierer Tufa steht in diesem Jahr unter dem Motto „Geld zählt!!!“ und läuft jeden Mittwoch im August. Als nächstes läuft am 22. August der Film „Der große Crash – Margin Call“ (Thriller, USA 2011). Am 29. August steht dann „The greatest Showman“ (Musikfilm, USA 2017) auf dem Programm.