später lesen Konzert Amy MacDonald kommt ins Amphitheater Teilen

Twittern

Teilen



(red) Im Rahmen der Open-air-Serie 2018 im Amphitheater tritt am Donnerstag, 26. Juli, 20 Uhr, Amy MacDonald auf. Das hat der Veranstalter Popp Concerts am Mittwoch angekündigt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Am Freitag veröffentlicht die Schottin das Album „Under Stars – Live in Berlin“, das während ihres Konzerts im vergangenen März im Tempodrom aufgezeichnet wurde.