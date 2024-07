Eingemümmelt beim Theater auf dem Augustinerhof „Wer schnell friert, packt sich am besten eine Decke ein“

Das Theater Trier sorgt sich um seine Besucher. Deshalb verschickt Kassenchefin Sabine Zingen an jedem Tag, an dem „Shakespeare in Love“ oder „Carmen“ unter freiem Himmel lieben oder getötet werden, eine Mail, mit der sie erstens verkündet, dass die Aufführung tatsächlich im Freien stattfindet, und zweitens eindringlich mahnt, für den Fall vorzusorgen, dass nach Sonnenuntergang die Temperaturen in den Keller gehen: „Es kühlt am Abend stark ab. Ziehen Sie sich warme Kleidung an und bringen Sie sich ein Sitzkissen mit. Wer schnell friert, packt sich am besten eine Decke ein.“