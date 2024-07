Kommentar Open-Air-Theater Trier: Das sollte keine Eintagsfliege bleiben!

Hundert Prozent Auslastung – mehr geht nicht. Dass es gelungen ist, alle 650 Plätze auf der Tribüne des Trierer Open-Air-Theaters an zehn aufeinanderfolgenden Tagen auszubuchen – bei der „Carmen“-Oper auch lange im Voraus – , bestätigt das Theater in seiner Konzeption. Ein großer Erfolg! Die populären Stücke kamen beim Publikum an, auch bei Zaungästen und Gastro-Besuchern war die Resonanz positiv.