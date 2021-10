„Operette für zwei schwule Tenöre“ : Neues Projekt des Trierers Johannes Kram: Schwule Operette mit „Liebeslied von Mann zu Mann“

Die Operetten-Ära ist längst passé. In Berlin wagen sich nun Künstler mit der „Operette für zwei schwule Tenöre“ an eine Wiederbelebung - mit typischer Musik, aber ganz anderen Texten. Schwul und queer – Regie führt der Trierer Johannes Kram.

In einem Raum voller Nicht-Heterosexueller kann es beim „Liebeslied von Mann zu Mann“ schon mal nachdenklich-still werden, denn der Song aus der neuen „Operette für zwei schwule Tenöre“ holt viele im Publikum ab, die sich gewünscht hätten, als junger Mensch ein solches Liebeslied zu kennen. Das hätte das Lebensgefühl einfacher gemacht, als es in Medien noch keine oder wenig und dann meist negative Repräsentation für Leute gab, die das gleiche Geschlecht begehren. In dem Stück, das am Mittwoch (6.10.) seine Premiere im BKA-Theater in Berlin-Kreuzberg erlebt, geht es um ein Männerpaar, dessen Beziehungskrise in 16 Songs Revue passiert.