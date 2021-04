Mit 93 Jahren : Opernsängerin Christa Ludwig gestorben

Wien Ihr Talent zeigte sich früh, aber wichtig war auch große Disziplin auf dem Weg zur Weltkarriere. Die Opernsängerin Christa Ludwig stand auf den bekanntesten Bühnen.

Ludwig debütierte 1946 als Prinz Orlofsky in der „Fledermaus“ an den Städtischen Bühnen in Frankfurt. Nach Stationen in Darmstadt und Hannover kam sie 1955 an die Wiener Staatsoper, wo sie insgesamt 43 Partien singen sollte. Seit ihrem ersten Auftritt bei den Salzburger Festspielen 1955 war sie dort ebenso Stammgast wie in Bayreuth und bei vielen anderen bedeutenden Musikfestspielen und Häusern - dazu gehörten die Deutsche Oper Berlin, die Grand Opera in Paris oder die Metropolitan Opera in New York.