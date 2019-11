Kunst : Optische Kunst für Schwindelfreie

Stuttgart Werke, die ins Wanken bringen: Dutzende Opjekte der sogenannten Op Art machen den Museumsbesuch in Stuttgart zum körperlichen Erlebnis. Die Kunst will weniger darstellen als täuschen und bewegen.

(dpa) Überforderung, Betrug, Schwindel: Op Art oder auch optische Kunst ist nicht immer etwas für zarte Gemüter. Die Stuttgarter Ausstellung „Vertigo“ lädt nun zu einem kurzweiligen Trip durch die Kunstgeschichte der optischen Täuschungen, heftigen Verzerrungen, versteckten Botschaften und falschen Wahrnehmungen. Mehr als 100 Bilder, Objekte und begehbare Installationen geben einen Einblick in die Vielfalt der Kunstbewegung, die nach ihren großen Auftritten in den 1950er und -60er Jahren zunächst wieder in der Versenkung verschwunden war.