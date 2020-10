Musik : „Man muss Ohren und ein Herz mitbringen“

Trier Das Orchester des Theaters Trier spielt im zweiten Sinfoniekonzert Gustav Mahlers sechste Sinfonie.

Gleich eingangs zeigt Generalmusikdirektor (GMD) Jochem Hochstenbach seinem Publikum, wo der Hammer hängt. Die Rede ist von dem riesigen Holzhammer, der in Gustav Mahlers sechster Sinfonie in a-Moll zum Einsatz kommt und aktiv zu ihrem bekannten Beinamen als „Tragische“ beiträgt. Besiegelt er doch am Ende mit gewaltigem Schlag das unausweichliche Schicksal. Tragik ist überall in der Musik und speziell in dieser einzigen Sinfonie in a-Moll des Spätromantikers Mahler zu spüren.