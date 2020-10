Musik : Orchester Trier spielt Mahlers 6. Sinfonie

Trier Das Orchester des Theaters Trier gibt am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Oktober, jeweils 20 Uhr, in der Europahalle sein Zweites Sinfoniekonzert in der Saison 20/21. Auf dem Programm steht die sechste Sinfonie von Gustav Mahler (1860 — 1911), die auch den inoffiziellen Titel „Die Tragische“ führt.

Das Werk hat Mahler 1903/04 in Wien geschrieben. Kritiker lobten das Stück nach seiner Uraufführung 1906 — dirigiert von Mahler persönlich — in Essen wegen seiner „Klarheit des Ausdrucks“ und wegen seiner „klassischen Form“.Das Orchester Trier wird geleitet von Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach.