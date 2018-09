später lesen Konzert Orgelmatinee in St. Paulin FOTO: Trierischer Volksfreund / Volker Krebs FOTO: Trierischer Volksfreund / Volker Krebs Teilen

(red) Volker Krebs spielt am Sonntag, 24. Juni, 10.15 Uhr, die dritte Orgelmatinee in St. Paulin in Trier. Zu Gehör kommen Orgelwerke von Jan Nieland (Toccata), Alexandre-Pierre-François Boëly (Andante con moto in g-Moll op.