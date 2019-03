später lesen Orgelkonzerte Orgelvesper zu Ehren von Notre-Dame-Organist Teilen

In der Orgelvesper am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr in der Evangelischen Kirche zum Erlöser (Konstantin-Basilika) in Trier spielt Pascale Rouet an der sinfonischen Eule-Orgel zu Ehren des 80. Geburtstags von Jean-Pierre Leguay, ehemaliger Organist der Kathedrale Notre-Dame de Paris.