Ehrung : Oscar-Preisträgerin Julie Andrews für Lebenswerk geehrt

Die britische Schauspielerin Julie Andrews, hier 2019 in Venedig, wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Foto: Piergiorgio Pirrone/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Los Angeles Im Broadway-Musical „My Fair Lady“ sorgte sie für Furore. Für „Mary Poppins“ gab es den Oscar. Nun wird Schauspielerin Julie Andrews mit einer weiteren Auszeichnung geehrt.

Am 11. November soll der Star den Lebenswerk- Ehrenpreis des renommierten American Film Institute (AFI) erhalten. Die Gala wird im Dolby Theatre in Hollywood gefeiert, wo traditionell die Oscars vergeben werden. Die ursprünglich für 2020 geplante AFI-Würdigung war wegen der Corona-Pandemie im vorigen Jahr abgesagt worden.

Die gebürtige Britin machte 1956 mit ihrem Broadway-Debüt in dem Musical „My Fair Lady“ in den USA Furore. Für ihre erste Hollywoodrolle in dem Disney-Musical „Mary Poppins“ wurde sie 1965 mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Weitere große Auftritte hatte sie in Filmen wie „The Sound of Music - Meine Lieder, meine Träume“, Alfred Hitchcocks „Der zerrissene Vorhang“ und in der Verwechslungs-Komödie „Viktor und Viktoria“.