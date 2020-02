Filmpreis : Oscar-Wahl ist gelaufen - Stimmzettel werden ausgezählt

Los Angeles Erst am Sonntag werden die Oscars vergeben, doch die Preisträger stehen jetzt schon fest. Die Wahlzettel sind bei der Filmakademie eingegangen, nun werden die Stimmen ausgezählt. Der Countdown für die 92. Gala läuft.

Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der fast 9000 Oscar-Juroren im Onlineverfahren bei der Filmakademie in Beverly Hills eingegangen sein. Bis zur 92. Trophäen-Gala am Sonntag zählen nun Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen in 24 Preiskategorien aus, um die Gewinner zu ermitteln. Das Ergebnis wird in verschlossenen Umschlägen direkt zur Oscar-Verleihung gebracht.