Filmpreise : Oscars werden verliehen - Großes Staraufgebot erwartet

Los Angeles Die Filmwelt blickt gespannt nach Hollywood. Im Dolby Theater werden die Oscars verliehen. Wird der Comic-Thriller „Joker“ der große Gewinner des Abends, oder aber das Kriegsdrama „1917“?

Filmfans in aller Welt fiebern der 92. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) in Hollywood entgegen. Mit elf Nominierungen ist der Film „Joker“ der große Favorit, jeweils zehn Gewinnchancen haben „The Irishman“, „1917“ und „Once Upon a Time in Hollywood“.