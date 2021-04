Filmpreise : Oscars werden verliehen - Mehrere Bühnen für Live-Auftritte

Los Angeles Auf diese Gala darf man ganz besonders gespannt sein. Die Produzenten der Show haben die Oscars wohl ziemlich umgekrempelt.

Filmfans in aller Welt fiebern der 93. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Deutschland Montagfrüh 2.00 Uhr) entgegen.