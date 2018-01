später lesen Technikprobleme Ost-Rocker und Matthias Reim auf Tour FOTO: Bernd Wüstneck FOTO: Bernd Wüstneck Teilen

Twittern

Teilen



„Verdammt ich lieb Dich“ traf auf „Alt wie ein Baum“ - und die rund 3 800 Besucher in der ausverkauften Rostocker Stadthalle waren schlicht begeistert. Mehr als drei Stunden lang konnten sie sich am Donnerstagabend an der Musik ihrer Kindheit und Jugend erfreuen. Von Joachim Mangler, dpa