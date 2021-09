Rammstein-Frontmann : Ovationen nach Lindemann-Auftritt in Moskau

Ovationen nach Lindemann-Auftritt in Moskau

Till Lindemann begeisterte das Publikum bei einem Militär-Festival auf dem Roten Platz in Moskau. Foto: Marina Lystseva/TASS/dpa

Moskau Der Sänger war ohne seine Band zu Gast in Russland. Er trat bei einem Militärfestival in Moskau auf - und wurde vom Publikum groß gefeiert.

In weißem Smoking und schwarzem Hemd mit weißer Fliege vor dem Kreml in Moskau: Der Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) ist in der russischen Hauptstadt bei dem Militär-Festival „Spasskaja Baschnja“ auf dem Roten Platz aufgetreten.