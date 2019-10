Jubiläum : „Overview-Effekt“: 60 Jahre Filmfestival Thessaloniki

Thessaloniki Als „Overview-Effekt“ bezeichnet man das Phänomen, wenn Astronauten den Planeten Erde erstmals in Gänze aus dem Weltall betrachten.

In diesem Moment verändere sich für die Raumfahrer ein für alle Mal die Perspektive auf die Welt und den Menschen, heißt es - es entwickle sich eine Ehrfurcht, aber auch ein tieferes Verständnis für das große Ganze.

„Overview-Effekt“ lautet denn auch das Motto des diesjährigen Filmfestivals Thessaloniki: Die Macher wollen damit einen Rück-, Über- und Gesamtblick auf das Festival werfen, das dieses Jahr seine 60. Ausgabe feiert und damit zu den ältesten Veranstaltungen dieser Art in Europa gehört.

Dabei wollen die Griechen auch den Blick nach vorne nicht vergessen: „Die Nostalgie wird Platz für die Horizonte der Zukunft machen“, verspricht der künstlerische Direktor des Festivals, Orestis Andreadakis, bei der Vorstellung des Programms. Nicht weniger als 201 Filme und 59 Kurzfilme sollen zwischen dem 31. Oktober und dem 10. November in den Kinos von Thessaloniki laufen.

Die Hafenmetropole will dabei das zeigen, was Thessaloniki war und ist: historisch multikulturell. Griechen, Römer, Byzantiner, Osmanen und Juden haben über die Jahrtausende in der fast eine Million zählenden nordgriechischen Hafenstadt gelebt und ihre Spuren hinterlassen. Heute ist Thessaloniki das Tor Südosteuropas zum Nahen Osten und Afrika. „Das Filmfestival ist Teil der Geschichte der Stadt“, betont die griechische Kulturministerin, Lina Mendoni.