„Paddington 2“ verdrängt „Fack Ju Göhte 3“

Film-Bär Paddington ist schnurstracks an die Spitze der deutschen Kinocharts geklettert. „Paddington 2“, das zweite Kinoabenteuer des knuffigen Bären in London, lockte am Startwochenende knapp 236 000 Zuschauer in die deutschen Kinos, wie Media Control am Montag mitteilte. dpa