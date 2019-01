Am 4. Januar erscheint „Hartgeld im Club“ der Düsseldorfer Metalcore-Gruppe Callejon. Von Oliver Burwig

Schwarze Ray-Ban-Sonnenbrille, schwarze Lederhandschuhe, strahlend weißer Schlabberpulli über einer dicken Goldkette, lümmelt „BastiBasti“ in einem lila ausgekleideten Sarg. Seine Band steht um einen schwarzen Mercedes-Oldtimer, ein Leichenwagen, es werden Joints geraucht. Das Video zu „Palmen aus Plastik“ ist provokant, pietätlos und ein Angriff auf den guten Geschmack – wenn man es todernst nehmen würde. Doch genau das sollte man bei dem Cover-Album „Hartgeld im Club“ vermeiden. Nach dem düsteren und sozialkritischen „Fandigo“ (2017) wollen die Jungs von Callejon feiern. Und weil das im Gangsta-Rap meist laut, prollig und vulgär zugeht, tauschen sie für ihr neuestes Werk Lederjacke gegen Trainingsanzug.

Aus diesem Geist sei auch das Albumcover zu „Hartgeld im Club“ entstanden: Ein Metaller in nietenbewehrter Jeanskutte, schwarz-weißem – in der Szene Corpsepaint genanntem – Make-up küsst leidenschaftlich einen im Gesicht tätowierten Mann mit Rastalocken und Sport-Jersey. „Metal und Hip-Hop sind zwei männlich dominierte Musikstile, in denen es klare Vorstellungen davon gibt, was männlich ist“, sagt Gitarrist Bernhard Horn (35). So habe es nach der Präsentation des Covers im Internet „krass homophobe“ Reaktionen gegeben – Zeichen für den anhaltenden Bedarf einer Debatte, so Sänger Bastian Sobtzick. Einen Schritt gegen das männliche Diktat tun Callejon mit der Wahl ihrer Tourbegleitung: Antifuchs, eine aus Kasachstan stammende Künstlerin, die neben der Rapperin Pilz auch auf dem Titeltrack „Hartgeld im Club“ auftaucht, soll die Band bei ihrer Reise unterstützen.

Wer mit den Musikern spricht, entdeckt eine Mischung aus jugendlicher Rebellion, für die sie einst einen der extremsten Musikstile ergriffen, den die Welt zu bieten hatte, und einer Reife, die ihnen nicht nur die Arbeit an mittlerweile sieben Alben verliehen haben. Denn Callejon nehmen – trotz ihres Vertrages beim größten Metal-Label Nuclear Blast – vieles noch selbst in die Hand. „Arbeit nervt“ heißt ein Deichkind-Track, der sich in einer geknüppelten Variante auch auf „Hartgeld“ findet. Doch die Arbeit am Albendesign, Merchandise und auch den Videos wolle man um keinen Preis aus der Hand geben. „Klar gibt es Aspekte unseres Berufs, auf die man keinen Bock hat“, sagt Sobtzick, dem beim Wort „Umsatzsteuervoranmeldung“ das Unbehagen anzusehen ist. „Wir wissen aber, dass wir sehr privilegiert sind“, erklärt Horn: „Wir leben in Westeuropa, wo uns wenig passieren kann, wir machen Musik und leben davon ziemlich komfortabel – was soll da noch kommen?“

Ein wenig Reife haben wohl auch die 16 Jahre auf der Bühne mit sich gebracht, und vielleicht erklären diese Erfahrungen auch, warum sich Sobtzick und Horn als „Kontrollfreaks“ begreifen. Der peinlichste Moment für Sänger Sobtzick? Als auf der letzten Tour beim Song „Videodrom“ sein futuristischer Laser-Helm ausfiel („Irgendjemand hatte vorher den Ladestecker gezogen, um einen Föhn zu benutzen.“). Aus dem Frontmann, der theatralisch gestikulierend einen Cyber-Zombie darstellen wollte, wurde ein Typ mit einem komischen Helm.

Und natürlich ist da noch diese Geschichte, in der Horn keine Zeit für eine Toilettenpause blieb und er stattdessen schnell backstage eine Flasche füllte, die ein Gitarrentechniker entsorgen musste. Rock-Storys, die die beiden prustend und mit leuchtenden Augen erzählen. Der Job als Party, zu der sie sich selbst den Soundtrack liefern.

Ist aber „Hartgeld“ nicht auch ein inhaltlicher Abstieg gegenüber „Fandigo“? Wie viel Party darf man noch haben mit 35 Jahren, mit Klimawandel, der AfD und Donald Trump? „Man kann Party machen und trotzdem ein kritisches Weltbild haben“, sagt Horn. Bandkollege Sobtzick ergänzt, dass selbst der Song „Von Party zu Party“ kritisch ausgelegt werden könne: „Es beschreibt dieses Gefühl, so voll zu sein, dass man fast kotzen muss, und trotzdem weiterzumachen – vielleicht, weil man selbst leer ist.“

Eine Club-Tour führt ab 31. Januar 2019 unter anderem nach Berlin, Hamburg und Düsseldorf (16. Februar, Zakk).