„Game of Thrones“-Star : Peter Dinklage spielt radioaktiven Superhelden

„Game of Thrones“-Star

Berlin Aus Tyrion Lannister wird Toxie: In einem Remake von „Toxic Avenger“ bekämpft Peter Dinklage Bösewichter.

US-Schauspieler Peter Dinklage, vor allem durch seine Rolle als Tyrion Lannister in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bekannt, übernimmt Medienberichten zufolge die Hauptrolle in der Neuinterpretation des Action-Comedy-Films „Toxic Avenger“.