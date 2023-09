Termine stehen alle fest Peter Maffay erklärt, warum er auf Abschiedstour geht

„Alles im Leben hat seine Zeit“, heißt es im Rock-Märchen „Tabaluga“ von Peter Maffay, einem der erfolgreichsten Musiker der deutschen Charts. Der 74-Jährige will nun ernst machen mit dieser Botschaft und keine ganz großen Konzerte mehr geben. Es sei Zeit für eine Zäsur, kündigte er am Donnerstag in Köln an.