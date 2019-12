Konzert : Wenn Musiker nach Hause kommen

Pünderich Pianist Markus Burger und Flötistin Lucia Mende treten in ihrem Heimatort Pünderich auf.

Wohl dem Ort, aus dem Berufsmusiker kommen und die aus Verbundenheit zu ihrer Heimat dort ein kostenloses Konzert geben. So geschehen in Pünderich an der Mosel. Dort sind der Pianist Markus Burger und die Flötistin Lucia Mende aufgewachsen. Burger lebt in Los Angeles und ist derzeit mit dem Saxophonisten Jan von Klewitz auf Europatournee. Mende ist ebenfalls weltweit als Blockflötenspielerin unterwegs. Gemeinsam sind sie jetzt zusammen mit dem Kirchenchor St. Cäcilia in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt aufgetreten. In der voll besetzten Kirche haben 150 Pündericher beim Adventskonzert „ihre“ Musiker erleben dürfen. Da intonieren Burger und von Klewitz aus ihren Spritual Standards Werke wie „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, Mende brilliert bei ihren Soloauftritten mit Flöte mit Stücken wie von Johann Sebastian Bach. Und die Sänger des Chores lassen sich von den weltweit bekannten Pünderichern mitziehen und zeigen unter der Leitung von Michaela Wiedemann mit Liedern wie „Ubi caritas“ von Audrey Snyder und „Es ist ein Ros entsprungen“ als Amateure eine Leistung, die sich hinter der der namhaften Profi-Musikern nicht verstecken muss. Schade nur, dass Burger das Publikum nicht wie gewohnt mit seinem gefühlvollen Spiel in den Bann ziehen kann. Denn dem Pianisten steht an diesem Abend statt eines Flügels leider nur ein elektrisches Klavier zur Verfügung. So übernimmt in den gemeinsamen angejazzten Stücken mit von Klewitz das Saxophon die Führung, dessen Töne die Kirche regelrecht durchdringen und die Besucher begeistern. Wieviel Spaß das Konzert den Musikern selbst macht, ist bei den Ansagen von Burger zu erkennen. In Pündericher Platt erzählt der Pianist, wie seine Großmutter einst Anteil daran hatte, dass er heute Weihnachtslieder verjazzt spielt.