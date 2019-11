Neue Aufgabe : Pierce Brosnans Söhne werden Golden-Globe-Botschafter

Los Angeles Dylan und Paris Brosnan suchen das Rampenlicht Hollywoods. Sie wollen für einen guten Zweck werben.

Die zwei jüngsten Söhne von Schauspieler Pierce Brosnan (66, „Mamma Mia! Here we go again“) sind zu Golden-Globe-Botschafter ernannt worden. Dylan (22) und Paris (19) werden damit das erste Mal ins Rampenlicht von Hollywood treten.

„Das erste Mal in der Golden Globe Geschichte haben wir stolz zwei Brüder ausgewählt, die die Hollywood Foreign Press Assosiation (HFPA) in dieser Saison vertreten werden“, sagte HFPA-Präsident Lorenzo Soria laut Mitteilung bei der Verkündung am Donnerstag (Ortszeit) in Los Angeles.