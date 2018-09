später lesen Dance Theater of Harlem Pionier des Balletts Arthur Mitchell gestorben FOTO: Kevin Wolf FOTO: Kevin Wolf Teilen

Twittern

Teilen



Gegen gesellschaftliche Widerstände hat er den Weg für schwarze Balletttänzer geebnet - nun ist Pionier Arthur Mitchell gestorben. Er starb am Mittwoch an den Folgen eines Nierenausfalls, der Herzversagen nach sich zog, in Manhattan. dpa