Kunstförderung : Schaufensterbummel in der Kunststraße

Bislang präsentieren sich auf der Plattform www.kulturschaufenster-rlp.de 60 Künstler, die vom Land während der Corona-Pandemie mit einem Stipendium unterstützt wurden.

Mainz/Trier Das Land zahlt an Künstler in der Corona-Pandemie Stipendien aus. Die Arbeiten, die während dieser Zeit entstehen, kann man auf einer Webseite anschauen. Bislang wurden rund 5,5 Millionen Euro an Kreative ausbezahlt. Die nächste Antragsfrist endet am 30. April.

Das Land Rheinland-Pfalz hat bislang rund 5,5 Millionen Euro an rund 2 750 Kreative im Land als Stipendien ausgezahlt. Das Geld kommt aus Mitteln des auf insgesamt 15 Millionen Euro festgesetzten Landesprogramms „Im Fokus. 6 Punkte für die Kultur“. Eine Übersicht darüber, wer zur Kreativszene zählt und sich für die Stipendien beworben hat, bekommt, wer die Webseite www.kulturschaufenster-rlp.de aufruft. Freigeschaltet wurde die Plattform am Freitag. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kultusminister Konrad Wolf stellten sie der Öffentlichkeit in einer virtuellen Pressekonferenz vor.

Dreyer betonte, dass „Kunst und Kultur existentielle Bausteine der Gesellschaft“ seien. „Sie geben Halt und Orientierung“, so die Ministerpräsidentin in ihrem Statement. Zugleich ist sie froh, dass dank der Förderung, Künstler ihre Arbeit auch in schwierigen Zeiten fortsetzen konnten und dass die Kreativen die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten zu präsentieren.

Laut Minister Wolf habe sich das Stipendienprogramm bewährt. In den ersten beiden Förderrunden seien 44 Prozent der Stipendiaten Musiker gewesen, 28 Prozent kämen aus dem Bereich bildende und 20 Prozent aus dem Bereich darstellende Kunst. Ein geringer Anteil fällt auf Buchautoren. „Dieses Muster wiederholt sich auch in der aktuellen Runde, die noch bis zum 30. April läuft.“ Viele Kreative, die schon in den ersten beiden Runden Unterstützung beantragt hätten, würden auch aktuell wieder einen Antrag einreichen.

Froh über diese Hilfe des Landes sind auch die Künstler selbst. Die Bildhauerin Britta Deutsch sagte in der Pressekonferenz, dass „gerade wegen der niedrigen Anforderungen an die Unterstützung die Hilfe bei den Künstlern schnell ankomme. „Und so ist es uns auch möglich, weiter an unseren Themen zu arbeiten.“

Aber was sind das für Kunstprojekte, die das Land bisher mit Stipendien gefördert hat. Der „Trierische Volksfreund“ hat durch Plattform gestöbert, um zu schauen, was sich aus der Region unter den geförderten Arbeiten finden lässt.

Die Holzbildhauerin Britta Deutsch aus Trier hat sich mit Türmen beschäftigt. In einem Werkzyklus mit Objekten aus unterschiedlichen Materialien schuf sie eine ganze Bandbreite an Türmen: mal filigrane Türmchen, mal streng aufstrebende, zögerlich sich entwickelnde oder wuchtige, selbstbewusste Exemplare. Auf der Projektseite schreibt sie, dass „diese künstlerische Forschungsreise prozessorientiert und ergebnisoffen“ sei.

Der Tänzer Saeed Hani hat mit den Mitteln des Stipendiums die Recherche für sein Tanzstück „The Blind Narcissist“ finanziert. In dem Stück erzählt er davon, dass es unmöglich sei, eine emotionale Bindung zu einem Narzisten aufzubauen. Diese Beobachtung übertragt Hani sowohl auf die Selfie-Generation wie auch auf die internationale Politik. Die Premiere des Tanzstücks war im Oktober (der „Trierische Volksfreund“ berichtete).

Kerstin Bauer ist Musikerin in Trier. Mit Hilfe der Unterstützung des Landes hat sie ihre Single „Bridge“ sowie das dazugehörige Musikvideo produziert. Der Song solle dazu ermutigen, neue Wege einzuschlagen – ohne Angst vor dem Unbekannten, dankbar für die neuen Erfahrungen, die sich dabei bieten.

Eine neue Formensprache hat der Bildhauer Jürgen Waxweiler aus Traben-Trarbach entwickelt. Er schuf Variationen aus Menschen- und Tierköpfen. In seinem bildhauerischen Werk ist der Kopf als autonome Bildnisform ein thematischer Schwerpunkt.

Das Ensemble „Frosch Kultur“ ist bekannt dafür, Theater aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zu machen. Schwerpunkte der Arbeit sind politisches Theater sowie Kinder- und Jugendtheater. Das Schauspiel „Heimatschuss“ – eine Dystopie mit Bezügen zur Corona-Pandemie und zur aktuellen politischen Situation – hat Karsten Müller aus Gusterath für einen Film umgeschrieben, ist zwischenzeitlich auch fertig produziert wurde.

Oliver Wetter, Illustrator aus Konz, hat eine Graphic Novel umgesetzt. Das Märchen „Luna & Nova“ handelt von einem Mädchen mit Hörnern, einer fliegenden Katze und einer Sense mit besonderen Fähigkeiten. Dabei greift er als Stilmittel auf japanische Anime und Computerspiele zurück.

Bisher sind auf der Plattform 60 Projekte abgebildet. Weitere sollen bald folgen.

