Winter seines Lebens : Poet und Clown: Herman van Veen wird 75

Amsterdam Er wackelt mit dem Po wie seine Ente Alfred J. Kwak. Er rührt Liebende mit seinen Balladen. Er prangert Missstände an. Der niederländische Liedermacher Herman van Veen wird 75.

Er sei im „Winter seines Lebens“, sagte der Sänger Ende Januar in der populären niederländischen TV-Talkshow DWDD. „Es ist die Zeit meines Lebens.“ Ja, das nimmt man ihm voll ab. Er sprüht nur so vor Lebensfreude und Energie. „Was ich so schön finde am Älterwerden“, sagt er bedachtsam, „man hat verdammt viel Erfahrung, man sammelt Erinnerungen.“ Und das sei die Basis einer sehr beruhigenden Gelassenheit. Gemütsruhe - zu Herman van Veen passt so ein altertümliches Wort.

Van Veen sieht sich sehr bewusst als Kind der Freiheit. „Ich bin so alt wie der Friede in unserem Land“, sagt er. Die ersten 25 Jahre seines Lebens in Utrecht waren noch sehr geprägt von den Kriegserinnerungen seiner Eltern. Am 4. Mai, dem niederländischen Totengedenktag, so erinnert er sich, „waren die Lippen meiner Eltern fest aufeinander gepresst“. Es war ein Tag der Trauer und der bitteren Erinnerungen an die Zeit der deutschen Besatzung. Doch am nächsten Tag, an dem das Land traditionell die Befreiung von den Deutschen feiert, wurde gejubelt. „Dann war mein Vater meistens sternhagelvoll“, lacht er.