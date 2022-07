Drummer : Police-Songs in neuem Gewand - Stewart Copeland auf Tour

Schwerin Die englische Band The Police hat auch nach ihrer Auflösung noch eine große Fangemeinde. Die kann einige Songs, denen der Sänger Sting eine unverwechselbare Stimme gab, nun neu entdecken.

Für das Crossover-Projekt hatte Copeland Musik der Band The Police für Orchesteraufführungen neu arrangiert, so dass diese in ungewöhnlicher Klangfülle zu hören war. Der Musiker saß selbst am Schlagzeug, spielte Gitarre und trat auch kurz an das Dirigentenpult. Die Songs wurden von drei stimmgewaltigen Sängerinnen interpretiert, die das Publikum bei den größten Hits zum Mitsingen animierten. Neben Klassikern wie „Roxanne“ oder „Message in a Bottle“ erklangen auch Instrumentalstücke, die Copeland in seiner Solokarriere schuf.