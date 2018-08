später lesen Auszeichnung Polina Semionova ist Tänzerin des Jahres FOTO: Alina Novopashina FOTO: Alina Novopashina Teilen

Die russische Primaballerina Polina Semionova (33) ist zur Tänzerin des Jahres gewählt worden. Die am Staatsballett Berlin auftretende Tänzerin wurde in der am Dienstag veröffentlichten Jahresumfrage der Fachzeitschrift „Tanz“ unter internationalen Kritikern zur Favoritin gewählt. dpa