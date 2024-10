„Big Mother“ in Trier Polit-Thriller in der Kunstakademie: Was ist Wahrheit?

„Was ist Wahrheit?“ Schon Pilatus hatte vor rund 2400 Jahren seine Probleme mit dem Begriff. Und die sind nicht einfacher geworden, im Gegenteil: Für viele ist Wahrheit das, was sie dafür halten. Und Bestätigung für ihre Ansicht gibt es – dank Internet und Social Media – zur Genüge. Jeder kann es sich in der Blase bequem machen, in der seine persönliche Weltanschauung bestätigt wird.