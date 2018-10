später lesen Pin-Up-Girls Pop-Art-Künstler Mel Ramos gestorben FOTO: Hendrik Schmidt FOTO: Hendrik Schmidt Teilen

Der amerikanische Pop-Art-Künstler Mel Ramos, der für seine Darstellung von Pin-Up-Girls bekannt wurde, ist tot. Er sei am Sonntag im kalifornischen Oakland an Herzversagen gestorben, teilte der New Yorker Galerist Louis K. Meisel am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. dpa