Biopic : Pop-Ikone Cher kündigt Filmprojekt über ihr Leben an

Pop-Ikone Cher kündigt Filmprojekt über ihr Leben an

Cher hat viel erlebt in ihrem Leben - genug Stoff für ein Biopic. Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Los Angeles Die Pop-Sängerin und Schauspielerin blickt auf ihr Leben zurück. Aber nicht allein. Der Drehbuchautor Eric Roth hilft ihr dabei.

Ihr „lieber, lieber Freund“ und Oscar-Preisträger Eric Roth sei als Drehbuchautor an Bord, teilte Cher am Mittwoch auf Twitter mit. Roth („A Star is Born“) hatte mit seinem „Forrest Gump“-Skript den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Das Produzenten-Duo Judy Craymer und Gary Goetzman („Mamma Mia!“) und Universal Studios stehen hinter dem noch titellosen Projekt.