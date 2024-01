Künstlerin der Woche — Sofiia Akhmed „Unsere Traditionen sind für mich ein Stück Heimat“

Eine ausgesprochen gelungene Synthese aus technischem Können und vitaler authentischer Kreativität stellt sich in Sofiia Akhmeds Werk dar. Virtuos gehen darin handwerkliche Fertigkeit und einfallsreiche Fantasie Hand in Hand. Aber nicht nur das: In den Arbeiten der Künstlerin verbinden sich auch ukrainische Tradition mit der Reflexion der Gegenwart ihres Landes und der Auseinandersetzung mit dieser: Ebenso wie auf ihrer Facebook-Seite ist auch in Akhmeds Werk der Krieg präsent. So beruht auch die eingangs erwähnte Arbeit auf Eindrücken bei einem Besuch in der schlimm getroffenen Heimat. In der Nähe von Kiew habe sie zwei zerstörte Häuser gesehen, zwischen denen ein neues Café wie ein Lebenszeichen gestanden habe, berichtet die Künstlerin, die mit den Menschen ihrer Heimat fühlt. Große Sorgen mache sie sich um die Kinder: „Viele haben ihre Eltern und Familien verloren, aber auch ihre Träume und Perspektiven“.