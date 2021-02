Independent-Filme : Preise beim Sundance Festival vergeben

Park City Wegen der Corona-Pandemie fand das von Robert Redford begründete Festival für Independent-Filme weitgehend als virtuelles Format statt. Seit voriger Woche wurden online mehr als 70 Spielfilme aus 29 Ländern gezeigt.

Die Britin Emilia Jones (18) spielt darin ein Mädchen, das als Kind gehörloser Eltern aufwächst. Die Preisträger wurden am Dienstagabend in einer virtuellen Veranstaltung bekanntgegeben.

Die Auszeichnung der Jury und der Zuschauer für die beste Dokumentation ging an den Musikfestival-Film „Summer Of Soul“. In der Sparte „World Cinema“ holte Regisseurin Blerta Basholli mit „Hive“ drei Preise (Jury, Zuschauer und Regie). Ihr Film schildert das schwierige Schicksal einer alleinerziehenden Frau, nachdem ihr Mann im Kosovo-Krieg verschwunden ist.