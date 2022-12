Mit 91 Jahren : Preisgekrönter japanischer Architekt Isozaki gestorben

Tokio Der Pritzker-Preisträger galt als visionärer Baukünstler. Seine Bauten findet man in Los Angeles oder Barcelona. Auch in Berlin hat Arata Isozaki seine Spuren hinterlassen.

Zu seinen bekanntesten Bauten zählen das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, das Palau Sant Jordi in Barcelona und das Eishockey-Stadion im norditalienischen Turin. Am Potsdamer Platz in Berlin baute Isozaki mit weiteren Architekten die Daimler-Benz-Hochhäuser.