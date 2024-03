Dating mit ungeahnten Folgen Verdammt noch mal – was wollt ihr Frauen eigentlich?

Trier · Public viewing gibt‘s in diesem Jahr erst ab 14. Juni. Public drawing kann man dagegen jetzt schon erleben — in der Europäischen Kunstakademie. Dort entstehen vor den Augen des staunenden Publikums Bilder quasi aus dem Nichts, inspiriert von den Sätzen, die sich ein Schauspieler und eine Schauspielerin in jeweils drei Rollen an den Kopf werfen.

29.03.2024 , 18:05 Uhr

Raphael Christoph Grosch und Joana Tscheinig in „How to date a feminist“. Foto: Marco Picuch/Theater Trier/MARCO PIECUCH

Von Dr. Rainer Nolden