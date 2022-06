Bühne : Premiere für Chris de Burghs Musical „Robin Hood“

Reinhard Brussmann als John Little (l-r), Johanna Zett als Lady Marian, André Haedicke als Bruder Tuck und Mark Seibert als Robin von Loxley. "Robin Hood - Das Musical" wurde von Chris de Burgh und Dennis Martin produziert. Foto: Serhat Kocak/dpa

Fulda Coronabedingt war die Erstaufführung zwei Jahre in Folge verschoben worden. Nach einer gelungenen Premiere stehen insgesamt 177 Vorstellungen mit rund 120.000 Zuschauern an.

Mit einer gefeierten Premiere ist das Musical „Robin Hood“ in Fulda in die Spielzeit gestartet. Das Publikum spendete minutenlang stehend Applaus für das Ensemble um die Hauptdarsteller Mark Seibert in der Rolle des Robin von Loxley und Johanna Zett als Marian.