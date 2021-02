Kino : Premiere von Julian Weinerts Kurzfilm „Fallen“ in Perth

Premiere von Julian Weinerts Kurzfilm „Fallen“ in Perth

Mainz Der Kurzfilm „Fallen“ ist eine Co-Produktion von Sofia Liebetruth und Julian Weinert. Er wird erstmals auf dem „Pride Queer Film Festival“ Anfang März in Perth (Australien) der Öffentlichkeit gezeigt.

Weinert hat in Trier Medienwissenschaften und Germanistik studiert. Während seines Masterstudiums an der Hochschule Mainz hat er die Filme „Dir sid nët vergiess!“ und „23 Lëtzebuerger Jongen“ gedreht, die sich mit dem Schicksal von Inhaftierten im Konzentrationslager Hinzert während des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzten. Für den Kurzfilm „23 Lëtzebuerger Jongen“ wurde er beim „International Video Poetry Festival“ in Athen im Jahr 2017 ausgezeichnet.