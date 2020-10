Tanztheater : Wenn jeder sich selbst der Nächste ist

Trier Saeed Hani Möller setzt sich mit seiner aktuellen Choreografie mit Narzissmus auseinander. Heute hat das Tanztheater-Stück „The Blind Narcissist“ im Messepark Trier seine Premiere.

Auf dem Boden liegen Spiegel verstreut. Auch der Wandschirm hinten in der Ecke verwandelt sich umgedreht in eine riesige Spiegelfläche. Einer der beiden Tänzer hält sie hoch. Der andere drückt sich zärtlich dagegen, um sein eigenes Spiegelbild zu liebkosen. Seinen Partner dahinter nimmt er nicht wahr.

Narzissten sind, salopp gesagt, Egozentriker, die in sich selbst verliebt sind, im schlimmsten Fall bis hin zur Persönlichkeitsstörung. Ihren Namen haben sie vom schönen Halbgott Narziss aus der griechischen Mythologie, der seinem Spiegelbild verfiel. Nun muss man nicht gleich den Teufel an die Wand malen. Allerdings scheint die Bereitschaft, sich um sich selbst zu drehen und rücksichtslos die eigenen Ansprüche durchzusetzen, auf dem Vormarsch. Im Zeitalter von Selfie- Wahn und Social Media, deren Nutzer bisweilen jede eigene Regung für öffentlich relevant halten, ist nicht nur die Impulskontrolle vielerorts heruntergefahren und die Eigenwahrnehmung verzerrt.

Auch Saeed Hani Möller beunruhigt die wachsende Anzahl der Alltagsnarzissten. Aber nicht nur die: „Ich sehe auch in der internationalen Politik eine Zunahme an narzisstischen Persönlichkeiten“, sagt der aus Syrien stammende Choreograf, der inzwischen als Wahl-Trierer an der Mosel beheimatet ist.