Britische Royals : Prinzessin in der Wanne - Kensington-Palast zeigt Foto-Schau

Prinzessin in der Wanne - Kensington-Palast zeigt Foto-Schau

Mit der Ausstellung «Life Through A Royal Lens» gewährt der Kensington-Palast Einblicke ins königliche Leben. Foto: Richard Lea-Hair/Historic Royal Palaces/dpa

London Schon seit fast 200 Jahren nutzt das britische Königshaus Fotos, um sich seinem Volk zu präsentieren. Manche der Royals greifen dabei auch gern selbst zur Kamera.

Eine Prinzessin in der Badewanne, die Queen als Hologramm: In einer neuen Ausstellung gewährt der Kensington-Palast in London einen außergewöhnlichen Blick auf das britische Königshaus.