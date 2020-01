Verleihung in Los Angeles : Prominente Helfer bei den Oscars

Verleihung in Los Angeles

„Wonder Woman“-Darstellerin Gal Gadot und ihr Komödien-Kollege Will Ferrell werden am 9. Februar als Helfer auf der Oscar-Bühne stehen. Dies gab die Filmakademie in Los Angeles bekannt.