Trauerfeier in Detroit Prominente nehmen Abschied von Aretha Franklin FOTO: Paul Sancya FOTO: Paul Sancya

Mit Auftritten von Stars wie Stevie Wonder, Faith Hill und Ariana Grande verabschiedet sich die Musikwelt am Freitag von der verstorbenen „Queen of Soul“ Aretha Franklin. dpa