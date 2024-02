Geschichte Publizist Alfred Grosser ist tot

„Wohl kaum jemand hat in den vergangenen Jahrzehnten so kenntnisreich, so leidenschaftlich und so überzeugend für das gegenseitige Verständnis zwischen Frankreich und Deutschland gewirkt wie Alfred Grosser.“ Für sein „Lebenswerk der kritisch-aufrichtigen Verständigung zwischen den Völkern habe sich Grosser „auf seinen scharfen Verstand, seine immense Bildung und schließlich seine große Lebenserfahrung“ stützen können, schrieb Steinmeier.