später lesen Luckys Tipp Puppenpalast in Saarburg FOTO: Der Puppenpalast / Trierischer Volksfreund FOTO: Der Puppenpalast / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) 15 Jahre Puppenpalast — Der Puppenpalast ist auf Jubiläumstournee. Am Freitag, 5. Januar, wird im Katholischen Pfarrheim in Saarburg-Beurig das Märchen Kasperle im Märchenwald gespielt. Aufgeführt mit nostalgischen, von Hand gefertigten Holzhandpuppen in farbenfrohen Kostümen und mit lebhaften Kulissen in Szene gesetzt. Carlos der Rabe und das Krokodil sind ebenfalls mit dabei. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Spieldauer etwa 55 Minuten. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Weitere Informationen: Telefon:0177/6779293 oder unter www.der-puppenpalast.de