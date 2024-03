Krimireihe Quoten-Erfolg für Münster-„Tatort“

Den letzten Fall aus Münster, „Der Mann, der in den Dschungel fiel“ (10. Dezember), hatten 11,6 Millionen im Ersten verfolgt, was etwa 38 Prozent Marktanteil entsprach. Den anderen Münster-„Tatort“ des vergangenen Jahres - „MagicMom“ (5. März 2023) - schalteten sogar 13,9 Millionen ein, was 40,5 Prozent Marktanteil entsprach. Sprich: Zwei Fünftel aller Leute, die zu dieser Zeit überhaupt fernsahen, taten es mit diesem „Tatort“ auf der Mattscheibe.