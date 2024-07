Festival mit 3000 Büchern Worauf es beim Vorlesen ankommt: Profi Rainer Rudloff verrät, was das Entscheidende ist

Einfach einer Geschichte zuhören und sich ganz in den Bann ziehen lassen, kann nicht nur Kinder beglücken. Erst recht, wenn sie packend erzählt und so lebhaft vorgetragen wird wie von Rainer Rudloff am Donnerstagabend auf dem Trierer Domfreihof. Der Schauspieler bezeichnet sich als Deutschlands einziger hauptberuflicher Vorleser und bietet seit 25 Jahren unterschiedlichste Lesungen für alle Altersgruppen an.