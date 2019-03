später lesen Grusel-Video zu neuer Single Hier hängt Rammstein in KZ-Kleidung am Galgen Teilen

Die Rockband Rammstein hat ein 35-sekündiges Video hochgeladen: darin hängen vier Bandmitglieder am Galgen, tragen KZ-Kleidung. Anlass ist die neue Single, die am 28. März erscheinen soll – so heißt der Song.