Filmfestival Cannes Rassulof über Flucht: „Mir blieb keine andere Wahl“

Der Regisseur Mohammed Rassulof hat Einblick in die kürzliche Flucht aus seinem Heimatland Iran gegeben. „Mir blieb keine andere Wahl“, sagte der Filmemacher dem Magazin „Screen International“. An diesem Freitag (24.5.) ist in Cannes die Premiere von Rassulofs neuem Film „The Seed of the Sacred Fig“ geplant. Rassulof soll anwesend sein. Der Regisseur wurde im Iran zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und hat das Land vor wenigen Tagen unerlaubt verlassen.