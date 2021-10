Konzert : Kontemplativ statt beschwingt

Trier Die französischen Komponisten Ravel, Debussy und Jolivet stehen am Sonntag im Trierer Jesuitenkolleg auf dem ungewöhnlichen Programm von „Klassik um Elf“.

Normalerweise stehen bei der Konzertreihe „Klassik um Elf“ des Theaters Trier in der prächtigen Promotionsaula des Jesuitenkollegs die Wiener Klassiker und der Barock im Mittelpunkt: Es gibt einige kleine, kammermusikalische Appetithappen und nach einer Stunde verlassen die Zuschauer beschwingt den Saal, bereit den Rest des Sonntages fröhlich zu genießen.

Beim ersten Konzert der Reihe in der neuen Spielzeit jedoch hatte Musikdramaturg Malte Kühn ein veritables Menu „à la française“ vorbereitet. Das durfte dann auch mal fast 90 Minuten dauern, die 120 Zuhörer jedenfalls delektierten das, sie und spendeten großzügig Applaus. Und das auch, weil auf einen Chefkoch, nämlich den Dirigenten, verzichtet wurde. Die acht Mitglieder des Philharmonischen Orchesters sind als Brigade in unterschiedlichen Besetzungen so eingespielt, dass es dessen auch nicht bedurfte.